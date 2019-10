Calciomercato Juventus, Raiola 'gongola': nuova asta dopo de Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN MALEN / Portare in Serie A Donyell Malen non sarà per nulla facile. L'attaccante del Psv e della Nazionale olandese sta stupendo tutti a suon di gol e il suo agente, Mino Raiola, fiuta già l'affare. Il calciatore nell'ultimo periodo è stato accostato alla Juventus ma anche a Milan e Napoli.

Per l'italiane c'è però da fare i conti con l'altro prezzo del cartellino, già lievitato ad oltre, e alla forte concorrenza. In Spagna, 'Sport' riporta che anche ilè pronto ad inserirsi nella corsa per il bomber: i rapporti con Raiola, nonostante l'affare, sono più che buoni. Attenzione inoltre alle squadre di Premier League, con l'in testa. Per Malen è dunque pronta a scatenarsi una vera e propria asta