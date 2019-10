CALCIOMERCATO TORINO BONIFAZI LAZIO FIORENTINA ATALANTA / In casa Torino si pensa anche ai rinnovi. Da una parte Cairo ha bloccato quelli di Mazzarri e De Silvestri, dall'altra il ds Bava sta lavorando per blindare Kevin Bonifazi. La trattativa con l'agente procede spedita e non si è lontani dalla fumata bianca.

L'accordo sarà adeguato economicamente e la scadenza sarà portata dal 2022 al 2024: come riporta 'Tuttosport', però, i granata dovranno guardaesi da molte squadre che osservano il gioiello del Toro.

L'intenzione di Cairo sarebbe quella di prolungare il contratto di Bonifazi per cederlo nuovamente in prestito, ma alcuni importanti club vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo. Il giocatore classe '95 vuole giocare con continuità, ora è tornato indietro nelle gerarchie con i rientri di Lyanco e Nkoulou. Sulle tracce del'ex Spal c'è il Parma, ma non solo. Ci sono soprattutto Lazio (squadra di cui Bonifazi è tifoso), Fiorentina e Atalanta. Ad ora Cairo ha congelato anche il suo rinnovo, anche in questo caso se ne riparlerà tra qualche settimana.