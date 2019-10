CALCIOMERCATO INTER MILAN BAYERN MULLER / Thomas Muller medita l'addio al Bayern, come anticipato da Calciomercato.it lo scorso 8 ottobre.

Il campione tedesco, da un paio d'anni ormai sotto i suoi standard e di recente riaccostato a, è scontento perché ai margini della squadra allenata daattualmente terza in. Rummenigge ha escluso possa andare via a gennaio, per giugno invece possono al momento valere tutte le ipotesi. Secondo una fonte da noi interpellata, il 30enne di Weilheim vuole rimanere nel calcio che conta e per questo valuterà prima le offerte provenienti da club di campionati importanti,- nel caso - compresa. Ricche soluzioni extra-europee, vedi, potrebbe prenderle in considerazione soltanto qualora le eventuali proposte giuntegli sul tavolo non lo intrigassero.