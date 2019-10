CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI DE SILVESTRI RINNOVI CAIRO / L'inizio di stagione del Torino non è stato entusiasmante. Il presidente Cairo non è soddisfatto, guardando alla posizione in classifica e considerando la sconfitta casalinga con il Lecce oltre all'eliminazione dall'Europa League. E' un momento particolare per i granata, con i tifosi che aspettano ancora Verdi e il patron che lo difende pubbicamente. Per questo, come spiega 'Tuttosport', sono stati congelati tutti i rinnovi.

Anche dei contratti in scadenza

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come quello di Walter Mazzarri, che continua a fare il suo con Cairo che non perde occasione per elogiarlo. I rapporti tra le parti sono chiari, starà al presidente fare eventualmente i suoi passi. Anche Lorenzo De Silvestri ha una situazione spigolosa, sempre con scadenza 2020. L'offerta del ds Bava è di un prolungamento di un anno con parecchi bonus a rendimento. L'esterno chiede un biennale con un ingaggio pesante e al momento si resta in stand-by, con il Torino che vorrebbe anche di ringiovanire la rosa, magari cercando un altro terzino. De Silvestri ha 31 anni, ma in ogni caso la volontà sua e quella del club è di continuare insieme. Per Parigini, invece, se ne parlerà verso fine anno vedendo anche cosa potrebbe succedere nel mercato di gennaio. Bloccato anche il rinnovo di Nkoulou, Cairo se ne occuperà in primavera dopo averne parlato pochi giorni fa.