JUVENTUS BERNARDESCHI BARCELLONA / Federico Bernardeschi è tornato a esultare. Sabato sera ha segnato il gol del 2-0 con cui l'Italia ha chiuso la pratica Grecia staccando il pass per Euro 2020. Alla Juventus, però, l'ex Fiorentina non ha ancora trovato il suo posto: in attacco sugli esterni, sulla trequarti dietro le punte o in mediana da mezzala.

Poco conta il ruolo,- come sottolinea 'Tuttosport' - vuole mettere tutti d'accordo, specializzandosi nell'essere decisivo.

Lottare con la concorrenza non sarà facile, sia in attacco che a centrocampo. Il classe '94 vuole eliminare tutti i dubbi, a partire da quelli che sono stati di Allegri, che lo hanno limitato. Accetta la sfida, Federico, di prendersi la Juventus. Le sue qualità sono innegabili, altrimenti il Barcellona non lo avrebbe chiesto in cambio di Rakitic nella scorsa estate. "Lo volete? Allora dateci Bernardeschi", la richiesta dei blaugrana ai bianconeri