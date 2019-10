CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Dries Mertens verso l'addio al Napoli a fine stagione. Sul belga, e Callejon - entrambi in scadenza a giugno - c'è da tempo e forse in pole il Dalian Yifang di Rafa Benitez e dell'ex capitano azzurro Marek Hamsik. Mertens a costo zero, seppur 33enne (a maggio), può far gol anche alle big della nostra Serie A.

Per esempio alla, che già provò a prenderlo nel recente passato, ma anche alle due milanesi

Il club nerazzurro potrebbe essere il 'preferito' dal classe '87 di Leuven, autore di ben 5 gol in questo avvio di stagione, sia per una questione economica - ad oggi la società targata Suning ha la possibilità di offrire stipendi superiori rispetto a Roma e Milan - che prettamente sportiva dato che la squadra di Antonio Conte, sicuramente un estimatore dell'ex PSV Eindhoven, è e soprattutto sarà la prima vera antagonista della Juventus.