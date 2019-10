JUVENTUS RABIOT SARRI / In questa prima parte di stagione positiva per la Juventus, alcuni dei nuovi acquisti hanno deluso. Parliamo di de Ligt, ma soprattutto di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è arrivato a zero e nelle sue poche apparizioni è apparso lento e impacciato. Come riporta 'Tuttosport', Maurizio Sarri e Blaise Matuidi lo hanno difeso nei giorni scorsi e in questa pausa - in cui il giocatore è rimasto a lavorare alla Continassa - sta studiando un modo per rilanciarlo.

Nonostante le voci di calciomercato su un suo malcontento per lo scarso utilizzo con possibile clamorosa cessione a gennaio e lo 'spettro' della mamma Veronique che aleggia in questi casi

L'ex PSG è rimasto fermo a lungo, per ritrovare il ritmo c'è bisogno di un po' di tempo. Ora il tecnico della Juventus ha davanti a sé sette partite in cui dosare l'inserimento in squadra di Rabiot. Nelle gerarchie di Sarri, il francese classe '95 è il vice-Matuidi, anche se può giocare in alternativa a Khedira visto che ha caratteristiche di inserimento e ha un ottimo tiro da fuori. Già da BolognaSarri potrebbe dargli più spazio, ma l'obiettivo è quello di fargli mettere più minuti possibili nelle gambe nelle prossime partite. Sempre con la pazienza che si deve usare con un giocatore che da gennaio si è solo allenato a parte.