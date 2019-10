BUFFON D'AMICO INTERVISTA FESTIVAL SPORT / Gigi Buffon e Ilaria D'Amico restano forse la coppia più famosa del calcio italiano. Il portiere è tornato alla Juventus da pochi mesi e, per la prima volta, si è raccontato insieme alla giornalista tra vita privata e non solo. Il palco è stato quello del Festival dello Sport organizzato da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo qualche incertezza la coppia si scioglie: "Un po' siamo in imbarazzo, anche se non come le prime volte che ci siamo trovati di fronte", ha raccontato Ilaria. "Essere il capitano della Nazionale e farmi intervistare dalla mia compagna mi irrigidiva anche se lei era più brava di me", amette Buffon.

Spazio anche per diversi retroscena privati: "Pari anche la notte, ogni tanto mi arrivano delle botte", "Sono le parate che non ho mai fatto" il botta e risposta tra Ilaria e Gigi.

Il ritorno alla Juventus è una scelta legata esclusivamente alla famiglia : "A febbraio ha preso il sopravvento la parte del padre, ho fatto la cosa più bella perché in questo modo non penalizzo i miei figli. Quando mi ritiro? Ho ancora 10-12 anni". Erincara: "Allora la notizia è che a 55 anni si ritira..." Buffon torna poi sull'episodio conal Fifa Best Player e chiede i retroscena alla compagna: "Non era una gaffe, era tutto concordato. Lui stesso aveva previsto la risposta, così come era previsto che lasciasse la sala", svela Ilaria D'Amico.

Come si riesce a conciliare due carriere così totalizzanti? "Nei momenti in cui uno spinge sull'accelarotre l'altro deve alzare il piede per dedicarsi alle cose di casa. In questo periodo è successo a me di dover alzare il piede, per far quadrare i nostri tanti bisogni di fare famiglia e far star bene i figli - racconta Ilaria a 'gazzetta.it' -. Poi il resto si concilia. L'età adulta ti aiuta a prendere le cose con un certo fatalismo e dire' Ce la faremo'. Così come è stato per la decisione di andare a Parigi, ci siamo detti 'Ce la faremo' e ce l'abbiamo fatta".