CALCIOMERCATO INTER CASTROVILLI / L'Inter piomba su Gaetano Castrovilli, giovane centrocampista della Fiorentina e una delle grandi rivelazioni di questo avvio di Serie A. A riportarlo è il 'Corriere dello Sport'.

Sul classe '97 hanno messo gli occhi in tanti, peròpotrebbe sfruttare gli eccellenti rapporti con la società viola per avere la meglio sulla concorrenza. L'AD nerazzurro ha inoltre fra le mani due 'carte' per strappare il sì a Commisso:, già peraltro in prestito alla squadra di Montella, e Matteoche era ed è ancora obiettivo sensibile dei gigliati.