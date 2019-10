KLOPP INTERVISTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED REAL MADRID / Jurgen Klopp è forse ad ora il miglior allenatore al mondo. La vittoria della Champions League lo ha proiettato definitivamente nell'olimpo del calcio, anche se manca la ciliegina della Premier League. In ogni caso il manager tedesco ha trovato la sua dimensione perfetta al Liverpool, anche se aveva molte offerte quattro anni fa al momento di lasciare il Borussia Dortmund, che ha provato anche a riprenderlo nel 2018.

A rivelare l'identità delle squadre che si sono fatte avanti per lui è stato Robbie Fowler, ex bomber dei Reds, attualmente editorialista per il 'Daily Mirror': "Con Klopp ho fatto un'intervista un paio di anni fa, mi ha detto di aver rifiutato alcune offerte di club straricchi. Uno di questi era sicuramente il Manchester United e l'altro probabilmente il Real Madrid". ha detto al 'Mirror'. Il motivo? "Non sopportava come questi club fossero concentrati esclusivamente sugli aspetti commerciali. Ha scelto il Liverpool perché qui c'è un equilibrio tra soldi che servono per arrivare al top e l'identità del club e dei suoi tifosi". Nell'intervista Klopp disse: "Ho parlato anche con altre società, ma non suonavano come un club di calcio. Sapevano di marketing, immagine, devi firmare questo e quest'altro. E ho pensato che non fosse il calcio che amo. Fa tutto parte del calcio, ma non può essere la priorità numero uno, due, tre o quattro. Prima di tutto migliorate il vostro gioco. E in questo sono bravo, il resto non è importante".