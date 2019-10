CALCIOMERCATO TORINO CAIRO / Presente nei giorni scorsi al Festival dello Sport, Urbano Cairo ha fatto il punto sul suo Torino tra campo e mercato: "L’obiettivo è fare meglio, con un bravissimo allenatore che è Mazzarri. Cosa è cambiato? Io ho comprato Verdi l’ultimo giorno di mercato e ho speso 22 milioni, una cifra esorbitante se si pensa a 30 anni fa - le sue parole riportate da 'Tuttosport' - Il calcio è legato in maniera molto importante ad aspetti economici impensabili.

Il Leicester, ad esempio, che ha vinto la Premier aveva diritti tv superiori a quelli della Juve nel campionato italiano di oggi".

Il presidente ha poi svelato un retroscena sulla trattativa col Napoli: "Avevamo scelto Verdi sin da subito. Lo chiedo al Napoli, tramite l’amico Branchini e De Laurentiis che chiamo personalmente. Una mossa sbagliatissima, perché se contatti un presidente in prima persona te lo fa pagare di più. Tant’è che mi disse che non potevano venderlo finché non avrebbero trovato un sostituto (Lozano). Abbiamo pensato ad alternative estere, ma Verdi era il nostro giocatore. Lo abbiamo preso negli ultimi minuti di mercato facendo uno sforzo importante. Anche se lo avessimo acquistato prima, lui era un anno che non giocava con continuità e avrebbe comunque avuto bisogno di tempo per adattarsi. Capisco che i tifosi avrebbero voluto un regalo prima. Ma io ho comunque fatto loro un regalo da 22 milioni, non l’ho mai fatto neanche a mia moglie un regalo così bello…".