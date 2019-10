Inter, retroscena van de Beek: spunta il pre-accordo

INTER VAN DE BEEK / Poteva essere Donny vandeBeek il grande colpo dell'Inter a centrocampo.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo il quale la dirigenza nerazzurra era da tempo sulle tracce del centrocampista dell'e lo avrebbe addirittura 'opzionato' durante la passata stagione, prima dell'esplosione in Champions League da febbraio, raggiungendo un'intesa per trattare l'acquisto del calciatore a fine stagione per una cifra che si aggirava attorno ai 25-30 milioni di euro. Il palcoscenico europeo ha fatto poi lievitare la valutazione del classe '97, schizzata fino a quota 60 milioni, che ha fatto saltare l'accordo mettendo l'Inter fuori dalla corsa. Anche se non del tutto. Perché van de Beek resta nei radar nerazzurri e nonostante la fortissima concorrenza dei grandi club europei, Real Madrid su tutti, nel 2020 la società interista potrebbe avere i fondi per fare quantomeno un nuovo tenativo concreto e credibile.