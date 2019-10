Napoli, dalla Spagna: De Laurentiis spaventa il Real Madrid su Fabian Ruiz

NAPOLI FABIAN RUIZ / La Spagna è pazza di Fabian Ruiz. Conquistato il posto da titolare nella nazionale di Moreno, il centrocampista del Napoli infiamma ora anche il calciomercato delle big spagnole con Barcellona e soprattutto Real Madrid pronti a bussare con decisione alla porta del club partenopeo.

Secondo il quotidiano 'Marca' infatti la dirigenza del Real ha individuato nel centrocampo il reparto da rinforzare possibilmente già a gennaio con un grande rinforzo di spessore internazionale e quello di Fabian è un nome che rapidamente sta scalando posizioni nelle preferenze del club. Il nodo principale, sottolineato dallo stesso quotidiano, è rappresentato però dal patron azzurro Aurelioche, scottato dall'affare sfumato per James Rodriguez in estate, oltre a non aver alcuna intenzione di cedere il suo gioiello, per il quale tratta il rinnovo con una super clausola, sarebbe pronto a render ancor più dura la vita ai madrileni. Tanto che, scrive 'Marca', in Spagna sanno già che sarà una 'missione quasi impossibile' quella di riportare Fabian Ruiz in patria. Almeno nel prossimo futuro.