FRANCIA TURCHIA UVA / Le questioni politiche restino fuori dal mondo del calcio. E' l'imperativo ribadito da Michele Uva, vicepresidente Uefa, riguardo ai fatti accaduti negli ultimi giorni: "Turchia? Il momento politico non è dei migliori. C'è separazione tra sport e politica, ma il comportamento di giocatori e allenatori ha delle regole. Revocare la finale di Champions League a Instanbul? Tutte le cose vanno viste e discusse prima all'interno del comitato esecutivo. Revocare una finale è una decisione forte, ora non siamo ancora nel momento adatto per discuterne. Mi sembra prematuro - spiega ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' - Lo sport, soprattutto il calcio, non può permettersi nessun tipo di attività al di fuori di quella sportiva.

Quando un tesserato si comporta in un determinato modo va incontro a sanzioni che vengono determinate dagli organi giudicanti. Tipi di sanzioni? Dipende molto dal referto del delegato Uefa, dall'arbitro e dalle immagini che abbiamo visto tutti. Quella della Federazione riguarda la responsabilità oggettiva, si prendono decisioni solo dopo aver visto tutto il materiale. Francia-Turchia? Mi aspetto una bellissima partita di calcio, chi vince stacca il biglietto per le finali degli Europei già da stasera. C'è grande attesa e attenzione dal punto di vista della sicurezza".

Uva ha analizzato anche la neonata Nations League: "La prima edizione è stato un successo straordinario, come dimostrano anche gli ascolti in tv. La nuova edizione avrà gironi composti da quattro squadre, le amichevoli saranno svolte a marzo. E' un prodotto che va incontro ai tifosi".