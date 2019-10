Inter, caccia al vice-Lukaku? Scatta l'ora di Esposito

INTER ESPOSITO / Arrivano nuove conferme sull'interessamento da parte dell'Inter per Kevin Lasagna, possibile partente in casa Udinese e segnalato come potenziale vice-Lukaku per la formazione di Antonio Conte che fa i conti con un attacco spuntato, soprattutto dopo l'infortunio di Alexis Sanchez.

Nonostante l'ipotesi bianconera, oltre ai varisempre in orbita interista, la dirigenza dell'Inter secondo il 'Corriere dello Sport' a meno di ribaltoni non avrebbe però intenzione di acquistare un nuovo attaccante nella finestra invernale di mercato. L'idea, infatti, è quella di lanciare il giovanissimo Sebastiano, classe 2002 che ha già debuttato in Europa League e che il tecnico Antonioha voluto aggregare alla prima squadra.