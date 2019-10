MILAN GALLIANI / Adriano Galliani, storico dirigente del Milan e attuale a.d. del Monza, hafatto il punto sui rosoneri: "Cessione Milan? A malincuore siamo stati costretti a farlo, ho fiducia in questo manager e speriamo che possa portare il Milan ad alti livelli, stabilmente in Champions League - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Parole Gazidis? Una cosa che non hanno mai fatto notare i giornali è che Elliot non ha mai acquistato il Milan. L'abbiamo ceduta a un proprietario cinese che ha versato 100 milioni di euro. Abbiamo venduto il Milan a un altro soggetto, non ad Elliot. Pioli? Stimo Pioli e stimavo molto Giampaolo, che ho provato a far venire al Milan nel 2016. Nuovo stadio? Dagli sky-box non si vedono le tribune e la creografia. E' uno stadio che non può essere ristrutturato. Mi sfuggono questi ragionamenti.

Un 'San Siro' vicino a quello attuale sarebbe un 'San Siro 4', non capisco tutte queste lacrime".

Galliani, poi, ha fatto il punto sul suo Monza: "Il vento è in poppa da nove giornate, ma ne mancano ancora tante. Bisogna assolutamente arrivare primi e non è facile anche se si dispone di una buona squadra. Le cose vanno fatte per gradi, noi vogliamo crescere poi l'anno prossimo vi racconterò cosa vogliamo fare. Bisogna far crescere i ragazzi senza mettere fretta e pressione, servono piedi ben saldi. Campioni del Milan nel Monza? Di nome fa Marco, di cognome van Basten. Come italiani prenderei Baresi e Maldini. Perché al Monza? Colpa mia. Sono stato proprietario del Monza in passato, qui sono nato e cresciuto. Non è un tradimento al Milan ma un ritorno alle mie origini. La cosa che mi rende orgoglioso è aver dato il virus della passione per il Monza anche a Berlusconi. Lui voleva una squadra italiana e noi ce l'abbiamo. Stiamo facendo un lavoro molto importante nel territorio. Abbiamo fatto un'operazione molto carina e romantica. Abbiamo dato a tutti i bambini della prima elementare gli astucci del Monza. Stiamo facendo qualcosa di etico, di bello e che mi appassiona molto".