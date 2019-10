CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI DE LAURENTIIS / La seconda stagione di Carlo Ancelotti alla guida del Napoli non è inziata nel migliore dei modi. Nonostante la soddisfazione del tecnico circa le mosse nel mercato estivo, la squadra è incappata in molteplici passi falsi che sembrano aver già messo a repentaglio la lotta per lo scudetto, obiettivo dichiarato dal tecnico sin da suo approdo in azzurro.

Così, spuntano nuovi retroscena clamorosi sul rapporto tra Ancelotti eche potrebbero avere importanti risvolti futuri: clicca qui per restare aggiornato.

Come riporta 'La Repubblica', è iniziata la solitudine di Carlo Ancelotti: dalla società, infatti, non sarebbe filtrata alcuna indiscrezione per consolidare la posizione del tecnico dopo le recenti voci di addio a fine stagione. Il presidente De Laurentiis, invece, avrebbe fatto solo telefonate (spesso concitate) all'allenatore indifeso, deluso (perché si sente in discussione) e disorientato dai lampi di nostalgia provenienti da casa Milan, il suo grande amore. La possibilità che le strade possano separarsi a fine stagione, quindi, non è affatto remota, con il Napoli già alla ricerca di possibili sostituti.