MILAN COLLOVATI / La scelta di esonerare Marco Giampaolo in questo momento sostituendolo con Stefano Pioli non convince Fulvio Collovati.

L'ex difensore campione del mondo ed ora opinionista alla 'Domenica Sportiva' in onda su 'Rai 2', parlando del rivoluzione del Milan ha infatti duramente criticato la società ed i dirigenti che non stanno raccogliendo i risultati sperati: "Giampaolo era stato esonerato già quattro giornate fa, poi l'hanno tirata per le lunghe e chiaramente la responsabilità maggiore è della società. Se Maldini sceglie Giampaolo e Boban e Gazidis non sono d'accordo, vuol dire che non c'è unione d'intenti, ognuno rema da una parte diversa. Giampaolo troppo frettolosamente è stato scelto così come troppo frettolosamente è stato mandato via. Pioli è una terza scelta in realtà".