JUVENTUS MANDZUKIC / È il ManchesterUnited il grande favorito per l'acquisto di Mario Mandzukic. Anche in Inghilterra ormai ne sono certi. L'attaccante croato, finito fuori dai piani della Juventus, dopo aver rifiutato il Qatar in attesa di un'offerta da un campionato più competitivo avrebbe raggiunto un accordo verbale con i 'Red Devils' che in piena emergenza nel reparto offensivo avrebbe ormai scelto di puntare forte sullo juventino.

Ulteriori conferme in tal senso arrivano dal tabloid britannico 'Daily Express' secondo il quale nei contatti tra le due società sarebbe stato anche fissato il prezzo per la cessione del cartellino del giocatore: 10 milioni di sterline, circa 11,5 milioni di euro al cambio attuale. Cifre alla portata della società inglese che vuole assecondare le richieste del manager Solskjaer ingaggiando Mandzukic, che potrebbe sbarcare a Manchester già a dicembre, prima dell'apertura del mercato invernale, per cominciare ad ambientarsi nella nuova formazione.