CALCIOMERCATO INTER UDINESE LASAGNA / C'è anche Kevin Lasagna nella lista dell'Inter per gennaio. La notizia anticipata da Calciomercato.it trova conferme nelle ultime indiscrezioni che vedono i nerazzurri già attivi per rinforzarsi nel mercato invernale.

Nonostante figuri Petagna in cima alla lista dei desideri, nell'ottica di italianizzazione della rosa, conferma 'Tuttosport', anche il capitano friulano rappresenta un profilo gradito per le sue caratteristiche vicine all'idea di gioco di Conte. Resta quindi da convincere l'Udinese, che non cederà Lasagna a cuor leggero.