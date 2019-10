CALCIOMERCATO MILAN ELNENY / Forza fisica, esperienza internazionale e costi contenuti. Mohamed Elneny rappresenta la potenziale occasione ideale per il Milan che dopo le voci di un incontro con l'agente che sarebbe andato in scena nei giorni scorsi starebbe valutando concretamente l'opportunità di ingaggiare l'egiziano di proprietà dell'Arsenal ed ora in prestito al Besiktas.

L'avventura in Turchia non è partita bene ed anche i rapporti col tecnico della squadra si sarebbero subito incrinati.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' lo stesso giocatore avrebbe dunque già espresso il desiderio di cambiare squadra a gennaio e i dirigenti rossoneri si sono dimostrati sensibili in quanto Elneny potrebbe dare il cambio ad uno dei registi in rosa ma anche fare da vice-Kessie, per il quale tra l'altro sarebbe pronto a rifarsi sotto il Wolverhampton. Le cifre dell'operazione sono inoltre in linea con le disponibilità finanziare del 'Diavolo': si parte da una valutazione da 15 milioni di euro, ma la cifra pare trattabile.