CALCIOMERCATO INTER MATIC VAN DE BEEK / Le sconfitte contro Barcellona e Juventus non ridimensionano le ambizioni di un'Inter che, però, da queste sfide ha avuto indicazioni importanti e tastato con mano la differenza che c'è con le grandi in termini di profondità della rosa. Se con i titolari la partita è aperta e la formazione nerazzurra dimostra di potersela giocare anche ad armi pari, è con le sostituzioni che blaugrana e bianconeri hanno fatto la differenza contro la squadra di Antonio Conte che, invece, aspetta ancora risposte all'altezza dai vari Gagliardini eVecino, soprattutto. Di questo (e non solo) avrebbero parlato il tecnico ed i dirigenti in un faccia a faccia la scorsa settimana nel quale sarebbe stata confermata quindi la necessità di intervenire durante il mercato di gennaio con un rinforzo a centrocampo in grado di portare esperienza e prestanza fisica.

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo il quale con Sebastiano Esposito in rampa di lancio non sono previsti acquisti in attacco, per il momento, e l'eventuale cessione di Gabigol, la cui valutazione torna a schizzare sopra i 20 milioni di euro, non andrebbe ad incidere in maniera significativa sul budget a disposizione per la finestra invernale.

Per questo motivo la pista Rakitic, che come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it viene valutato circa 30/35 milioni di euro e fa gola anche alla Juventus , sarebbe stata scalzata dal nome di Nemanja, esperto centrocampista serbo che alha perso il posto ed è in scadenza di contratto a fine stagione (anche se il club può prolungarlo unilateralmente per 12 mesi). Un'altra potenziale occasione low cost, visto che i 'Red Devils' potrebbero aprire alla cessione soprattutto in caso di arrivo di un altro centrocampista.

L'Inter, in questo modo, si rinforzerebbe con un elemento gradito a Conte che lo ha già allenato al Chelsea e si garantirebbe maggior spazio di manovra nel mercato estivo, quando sempre secondo il quotidiano romano si andrà all'assalto di un elemento giovane ma di grandi prospettive anche a livello internazionale. Un'idea che piace è quel Castrovilli che tanto bene sta facendo alla Fiorentina, ma attenzione soprattutto a Donny van de Beek che, si legge, era stato 'opzionato' per la scorsa estate prima dell'esplosione in Champions League. Ora costa oltre 50/60 milioni di euro, ma un ritorno di fiamma sarebbe tutt'altro che escluso.