ITALIA COLLOVATI BALOTELLI / Nell'Italia che ricomincia a sognare e centra una storica qualificazione all'Europeo con tre turni d'anticipo, non c'è spazio per Mario Balotelli.

Almeno non secondo Fulvio, ex difensore che in azzurro vinse il Mondiale del 1982, il quale alla 'Domenica Sportiva' in onda su 'Rai 2' ha commentato così le voci sul possibile ritorno in Nazionale dell'attaccante ora in forza al: "Ho sentito il nome di Balotelli e già inizio a tremare... È un ottimo giocatore, ma rappresenta il passato secondo me. Non vorrei che ci fossero, come dire, delle mele marce in questo gruppo. Manteniamolo così, è affiatato e solido".