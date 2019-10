BALE MODRIC REAL MADRID INFORTUNIO BARCELLONA / Le nazionali continuano a mietere 'vittime'. Per l'Inter abbiamo visto all'infortunio di Sanchez, ma anche il Real Madrid è costretto a fare i conti con qualche problema muscolare.

Durante il match tra, entrambi i giocatori dei Blancos impiegati sono usciti con qualche acciacco preoccupante.

Luka Modric ha subito un brutto colpo alla gamba destra e non è riuscito a terminare il match, dovendo lasciare il campo sostenuto dai medici. Infortunio anche per Gareth Bale (autore del gol del pareggio definitivo), che però è rimasto in campo, anche se in condizioni non buone, toccandosi più volte la gamba sinistra dolorante. Due stop decisamente allarmanti per il Real Madrid e Zidane, che il prossimo 26 ottobre sfiderà il Barcellona nel Clasico del 'Camp Nou'.