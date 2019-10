Juventus e Inter, occhio a Marcos Alonso: il Chelsea prepara la cessione

JUVENTUS INTER MARCOS ALONSO / L'infortunio di Emerson Palmieri ha spianato la strada a Marcos Alonso che in assenza dell'italo-brasiliano si è ripreso il posto sulla corsia sinistra di un Chelsea che, però, per il futuro conta di fare a meno dello spagnolo. Lo riferisce il britannico 'Daily Star' secondo cui con la nuova era varata con l'ingaggio del manager Frank Lampard, i 'Blues' sono sempre più intenzionati a dare un taglio netto col recente passato ed al termine del blocco del mercato imposto dalla FIFA sostituirà diverse pedine che da anni fanno parte della rosa.

Tra questi c'è appunto lo spagnolo, come confermano anche i primi passi concreti per Ben, laterale mancino classe '96 del Leicester. Un'occasione che i club di Serie A potrebbero cogliere al volo.

Classe '90, a Londra dal 2016, Marcos Alonso in Italia ha lasciato un ottimo ricordo dopo l'esperienza con la Fiorentina e vanta ancora tanti estimatori. La Juventus, alle prese con una possibile rivoluzione sulla fascia, è da tempo segnalata come una delle possibili pretendenti, ma attenzione anche all'Inter di Antonio Conte che lo ha già allenato proprio al Chelsea. Attenzione però anche alle insidie dalla Spagna: in estate si era parlato di un interessamento dell'Atletico Madrid, mentre le voci sul possibile ritorno al Real Madrid, dove ha militato facendo la trafila delle giovanili, hanno perso quota. Per il momento.