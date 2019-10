MILIK GOL POLONIA NAPOLI MACEDONIA / Inizio di stagione a dir poco complicato per Arkadiusz Milik. Per l'attaccante del Napoli sono arrivate appena tre presenze totali tra campionato e Champions League per 161 minuti con zero gol all'attivo.

Poi le critiche per i tanti gol sbagliati, l'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e il posto perso appannaggio di

Stasera Milik si è finalmente sbloccato, segnando il gol del 2-0 all'80, 12 minuti dopo il suo ingresso in campo. Bel tiro da fuori area per chiudere il discorso contro la Macedonia e timbrare il match che qualifica la Polonia a Euro 2020. Bene anche l'altro napoletano Piotr Zielinski, sceso in campo da titolare mentre prova opaca per Elmas con la maglia avversaria. Ora Ancelotti si augura che sia la scintilla che permetterà a Milik di salire in cattedra e trascinare il Napoli in un momento complicato.