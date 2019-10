INTER SANCHEZ INFORTUNIO CILE RITORNO / L'Inter e Conte sono in apprensione per le condizioni di Alexis Sanchez. L'attaccante si è fatto male nell'amichevole tra il suo Cile e la Colombia per un colpo subito dallo juventino Cuadrado, attaccato sui social dai tifosi nerazzurri.

"Lussazione dei tendini peronei della caviglia sinistra", recita il comunicato della Roja. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI! Conte trema e con lui i tifosi nerazzurri, il giocatore sta rientrando aper le cure del caso e per approfondire l'infortunio. Sanchez potrebbe stare fuori a lungo: come riporta 'Tyc Sports', l'ex Manchester United potrebbe aver concluso in anticipo il suo 2019. Tornare nel 2020 vorrebbe dire tre mesi di stop per il cileno.