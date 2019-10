GERMANIA EMRE CAN ESPULSIONE JUVENTUS / Prosegue il momento difficile di Emre Can. Dopo essere stato escluso dalla lista Champions, il centrocampista classe '95 è stato impiegato con il contagocce e le voci di una cessione a gennaio sono sempre più fitte.

Anche in nazionale le cose non vanno meglio.

Nella gara in corso in casa dell'Estonia, Can è stato schierato dall'inizio nei tre di difesa dal ct della Germania Löw. Dopo 14 minuti, però, il giocatore bianconero si è fatto espellere per un fallo al limite dell'area dopo aver perso un brutto pallone. Rosso diretto per chiara occasione da rete. Germania in 10 in un match importantissimo per la qualificazione a Euro 2020, con i tedeschi secondi e in lotta con l'Irlanda del Nord e l'Olanda.