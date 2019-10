INTER NAPOLI JOVIC / Non sta andando come sperava l'avventura di Luka Jovic al RealMadrid. A secco di gol, l'attaccante serbo ha collezionato solo 218' spalmati su sette presenze complessive e non ha ancora convinto il tecnico Zinedine Zidane che, scrivono in Spagna, lo considera dunque una riserva.

"Sta vivendo un incubo", scrive oggi nella sua edizione online il quotidiano 'As', vicino alle cose di casa Real, che sottolinea come il cattivo avvio dell'avventura spagnola ha avuto effetti negativi anche in nazionale serba, dove a settembre è sceso in campo per soli 3' nella sfida col Portogallo e poi non è stato più convocato.

Una situazione che ha inevitabilmente acceso il mercato, con le prime voci di un possibile addio a gennaio che già iniziano a serpeggiare. In Italia, Inter e Napoli sono alla ricerca di un rinforzo proprio in attacco e sono state segnalate come società potenzialmente interessate. Non dovesse cambiare la situazione al Real, sia in termini di impiego che di rendimento, a soli sei mesi dal passaggio al 'Santiago Bernabeu' dall'Eintracht Francoforte, il talento Jovic potrebbe già aprire all'addio.