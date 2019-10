BERLUSCONI MILAN GIAMPAOLO / Silvio Berlusconi mai banale, soprattutto quando parla del Milan. L'ex patron rossonero ha commentato senza mezzi termini le parole di Gazidis sullo spettro del fallimento: "Sono parole da dire al cesso". Scatenato il leader di Forza Italia, che poi lancia una provocazione: "Come fare per risolvere i problemi del Milan e farlo tornare grande? Aspettate che ci penso...

E' semplice, anche se difficili da realizzare. Ridarlo a!"

Poi sul cambio di allenatore: "Non conosco né Pioli né Giampaolo quindi non posso esprimere giudizi su cose che non conosco bene". Berlusconi aggiunge anche sul nuovo stadio: "I progetti sono belli, la tecnologia avanza e l'impianto sarà sicuramente bello. Noi siamo legati a 'San Siro', abbiamo vinto tutti lì, le partite si vedono benissimo e spero che si trovino soluzioni che non prevedano l'abbattimento. Altrimenti propongo di darlo al Monza".