Calciomercato Juventus, la decisione del Real Madrid su Eriksen

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / La corsa a Christian Eriksen si fa sempre più accesa con il danese che, in scadenza di contratto a fine stagione col Tottenham, sarà per forza di cose uno dei nomi più caldi del calciomercato nei prossimi mesi. Nel mirino della Juventus, sempre attenta ai grandi nomi che possono liberarsi a parametro zero, il danese è stato accostato anche all'Inter, ma soprattutto a Bayern Monaco e RealMadrid, principale insidia per i nostri club.

Gli spagnoli in particolare vengono segnalati come intenzionati ad anticipare la concorrenza provando a forzare l'acquisto del trequartista degli 'Spurs' già durante la finestra di mercato invernale, garantendo agli inglesi un indennizzo economico che in estate non avrebbero modo di incassare.

Dalla Spagna però arrivano novità in questo senso. Il Real Madrid infatti, segnala 'As', rimane sì interessato all'acquisto di Eriksen, ma l'assalto a gennaio si concretizzerà solo a determinate condizioni secondo il quotidiano spagnolo. Perché è vero che le condizioni economiche sono decisamente più favorevoli rispetto all'opzione Pogba che rimane il sogno del tecnico Zidane, ma l'ok all'acquisto del danese arriverebbe solo nel caso in cui qualcuno si dovesse infortunare lasciando una lacuna nella rosa a disposizione dell'allenatore e, soprattutto, dall'andamento della stagione del Real, dunque se sarà in corsa o meno per la Liga e la Champions League. I contatti dunque vanno avanti, ma la partita è tutt'altro che chiusa per le altre concorrenti.