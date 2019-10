CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED RICE / Il Manchester United è pronto a correre ai ripari in sede di calciomercato in seguito al pessimo avvio di stagione. La dirigenza dei 'Red Devils' ha infatti promesso a Solskjaer investimenti già a gennaio e starebbe preparando l'assalto a Declan Rice.

Come riportato dal 'Mirror', il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 70 milioni di sterline per il promettente centrocampista classe 1999 di proprietà del West Ham. L'eventuale trasferimento potrebbe interessare anche la Juventus: l'arrivo di Rice ai 'Red Devils' potrebbe infatti liberare Paul Pogba, ormai da tempo inseguito dai bianconeri per un ritorno a Torino. Il sogno Pogba non è ancora tramontato in casa bianconera.