ITALIA MANCINI / Dolce risveglio per la Nazionale italiana dopo la qualificazione aritmetica a Euro 2020. Intervenuto in collegamento video al 'Festival dello Sport' di Trento, Roberto Mancini si gode il gruppo azzurro: "Ho sempre pensato che in Italia ci fossero giocatori bravi. Bisognava solo aspettare un po' di tempo, ma ripeto, ci sono sempre stati.

A volte si verificano situazioni particolari ed imprevedibili, come ad esempio la mancata qualificazione al Mondiale, ma i giocatori italiani sono sempre tra i migliori. La mia positività era dovuta a questo. Bastava dare fiducia e aspettare i giocatori". Infine, sui giovani in rampa di lancio: "È vero che il campionato in questo momento ha la media di italiani più bassa di sempre, però è altrettanto vero che negli ultimi mesi giocano sempre più giovani e questa è una cosa positiva".