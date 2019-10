CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Dopo 3 anni e mezzo Gabigol torna in campo con la Nazionale maggiore del Brasile: l'attaccante classe 1996 di proprietà dell'Inter, in prestito al Flamengo, è infatti sceso in campo nella ripresa dell'amichevole che si è disputata questo pomeriggio tra la Selecao e la Nigeria, terminata con il risultato di 1-1. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

L'ultima apparazione risaliva infatti al 12 giugno 2016, prima della parentesi trionfate alle Olimpiadi di Rio al fianco di Neymar e Gabriel Jesus.

Fu proprio lì che Gabigol conquistò la dirigenza dell'Inter che lo strappò al Santos ma la sua avventura in Italia non ha rispettato sicuramente le aspettative. Dopo il fallimento anche con la maglia del Benfica, il brasiliano ha deciso di rilanciarsi tornando in patria: prima il Santos, poi ilGabigol ha ripreso ad incantare a suon di gol.

Il prestito e l'accordo con il club rossonero scade a dicembre, la dirigenza dell'Inter è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione che questa volta potrebbe essere definitiva: Marotta ha alzato il prezzo, portando la valutazione di Gabigol tra i 25 e 30 milioni. Il Flamengo tratta con l'Inter ma diversi top club europei hanno già bussato alla porta. Il ritorno in Nazionale certifica la rinascita di Gabigol e suona come un assist perfetto per la 'Beneamata'.