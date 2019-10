CALCIOMERCATO JUVENTUS JORGINHO SERIE A / Tra le certezze della nuova Italia di Roberto Mancini c'è anche Jorginho, leader del centrocampo azzurro nel percorso di qualificazione a Euro 2020 completato aritmeticamente ieri sera contro la Grecia. Negli scorsi mesi si è anche parlato di un possibile ritorno in Serie A per il centrocampista del Chelsea, eventualità che non è stata esclusa dall'agente del giocatore.

Intervistato a 'Radio Sportiva', Joaoha infatti parlato così del futuro del suo assistito: "Giocare nel Chelsea lo aiuta molto, perché è un calcio molto intenso e ha imparato tanti cone adesso con. Ritorno in Italia? Nel calcio tutto è possibile, la voglia di tornare c'è sempre". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

L'ex Napoli è stato accostato alla Juventus, dove ritroverebbe Maurizio Sarri, e potrebbe tornare di moda in casa bianconera soprattutto in caso di addio di Miralem Pjanic, che sta continuando a stupire ed è sempre osservato dai top club europei.