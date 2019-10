ITALIA UNDER 21 NICOLATO KEAN / "A volte per dare dei giudizi definitivi dovremmo conoscere in profondità la persone. Io vedo un ragazzo che ha volontà di fare bene, ma che forse non ha ancora trovato equilibrio dal punto di vista della maturità". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione agli Europei Under 21 contro l'Armenia, Paolo Nicolato ha bacchettato così Moise Kean dopo l'espulsione rimediata contro l'Irlanda.

Il ct degli azzurrini 'consiglia' l'ex attaccante della: "È la reazione agli errori che fa la differenza. Emotivamente Moise è ancora un ragazzo, che si affaccia al mondo degli adulti senza sapere ancora bene come interagire".

Sull'Armenia, poi: "È una squadra di gamba, molto tignosa e sappiamo che incontreremo delle difficoltà. Con l'Irlanda la squadra ha evidenziato un buono spirito, con impegno e volontà. Domani mi piacerebbe vedere la stessa volontà ma che si esplichi nel tentativo di fare gol".