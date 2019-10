p>INTER D'AMBROSIO INFORTUNIO / Non solo Sanchez, c'è apprensione in casain merito alle condizioni fisiche di Danilo: il difensore nerazzurro in occasione diha rimediato dopo pochi minuti una forte botta al piede destro e nonostante ciò è rimasto in campo per tutti i 90 minuti. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Come riportato da 'Sky Sport' il giocatore domani si sottoporrà ad alcuni accertamenti medici ma le prime impressioni lasciano spazio ad ottimismo: potrebbe infatti trattarsi solo di una dolorosa contusione al quarto dito del piede destro e non di frattura come anche ipotizzato dallo stesso giocatore al termine del match.