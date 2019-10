SPAGNA SERGIO RAMOS OLIMPIADI/ Intervenuto dopo la partita fra Norvegia e Spagna, Sergio Ramos, capitano delle furie rosse e del Real Madrid, ha parlato della possibilità di partecipare alle Olimpiadi per la sua nazione: "E' una cosa che non si può rifiutare.

E' ancora troppo presto, ma se dovesse arrivare l'occasione non potrebbe dire di no".

Sergio Ramos ha poi aggiunto: "Al momento sarei avventato se dicessi qualcosa. Quando verrà il tempo vedremo se avrò l'occasione, non ho ancora sentito l'allenatore, sarebbe una grande esperienza".