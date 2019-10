ARSENAL EMERY / Champions o addio: per Unai Emery il destino è legato al piazzamento in Premier League. Senza un arrivo tra le prime quattro, il destino del manager dell'Arsenal sembrerebbe segnato.

Non ne ha fatto mistero Raul, numero uno della parte calcistica dei 'Gunners', spiegando come Emery sia stato messo al corrente che "lo scorso anno abbiamo fallito la qualificazione alla Champions League ma quest'anno, con una squadra più forte, ci aspettiamo che riesca a conquistarla".

Obiettivo chiaro quindi per l'ex Siviglia che ora deve trovare la giusta quadra dopo gli acquisti estivi: attualmente l'Arsenal è terzo in campionato con nove punti di distacco dalla capolista Liverpool e una lunghezza di vantaggio sulle inseguitrici. Per Emery c'è da fare i conti anche con la prima parte di stagione deludente di Pepe, l'acquisto più costoso della scorsa estate.