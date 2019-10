p>CALCIOMERCATO MILAN UPAMECANO / Il nuovodi Stefanoè a caccia di nuovi rinforzi in vista della finestra invernale di calciomercato: secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', la dirigenza rossonera continua a monitorare con attenzione la situazione relativa a Dayot, difensore francese classe 1998 in forza alche rimane uno degli obiettivi principali del Milan in vista di gennaio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui