CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Cinque presenze, soltanto due da titolare poi tanta panchina e tribuna: Olivier Giroud non sta vivendo certo un periodo positivo al Chelsea e il suo rapporto con Lampard non è iniziato nel migliore dei modi. Così per il francese si parla di un possibile addio a gennaio con l'ex Arsenal che potrebbe diventare un profilo interessante per l'Inter, alla ricerca di una punta di peso in grado di dare il cambio a Lukaku.

A far capire che queste potrebbero essere le ultime settimane di Giroud al Chelsea sono le parole del calciatore in un'intervista a 'Le Pelerin': "Non accetto questa situazione. Non bisogna essere fatalisti. Sono sempre stato rispettoso e umile: anche se non sono d'accordo con l'allenatore, non lo critico. Ma dentro di me, non lo accesso perché so quanto valgo".

Parole che avvicinano un addio già a gennaio per Giroud che proprio con Conte è arrivato ai 'Blues' due stagioni fa e che potrebbe ora ritrovare il tecnico salentino se l'idea dovesse diventare una trattativa concreta.