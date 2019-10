p>CALCIOMERCATO MILAN INTER MULLER / Thomasdopo 20 anni di carriera potrebbe lasciare il: l'attaccante tedesco , come riportato qualche giorno fa dalla 'Bild' , è in rottura con Nikoche in questa prima parte di stagione lo ha quasi sempre relegato in panchina. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

In Germania Muller è stato accostato con decisione all'Inter, dopo il tentativo non andato a buon fine in estate da parte della dirigenza nerazzurra, ma sulle tracce del tedesco ci sarebbe anche il Milan. Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell’Inter e attuale dirigente del Bayern Monaco, ha frenato però le voci di mercato parlando ai microfoni di 'Welt am Sonntag': ‘‘Il rapporto con il club è intatto e Thomas sarà ancora una parte importante del nostro club. Non riesco proprio ad immaginare una sua partenza a gennaio. Domenica scorsa ha parlato faccia a faccio con Kovac, lui non è un ripiego per noi”.