BRASILE NIGERIA NEYMAR / Ancora un infortunio con le Nazionali e questa volta il nome è di livello mondiale: Neymar va ko durante l'amichevole Brasile-Nigeria. L'infortunio è arrivato in avvio di gara: al 12' del primo tempo, l'attaccante del Paris Saint-Germain esce, lasciando il posto in campo a Coutinho.

Una decisione obbligata perdopo che l'exha accusato un fastidio alla gamba sinistra. Neymar si è fermato toccando la parte posteriore della coscia sinistra poi ha chiesto il cambio. Ora si attendono gli accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio accorso al brasiliano che in stagione ha giocato 5 partite in Ligue 1 realizzando 4 gol dopo aver saltato la coppa America per infortunio.