INTER RANOCCHIA SPALLETTI TIFOSI / Andrea Ranocchia è stato uno degli ospiti de ìIl Festival dello Sportì di scena a Trento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport'. Il centrale dell'Inter ha quindi preso la parola spaziando su diversi argomenti a partire dagli haters: "Negli ultimi anni non ho giocato molto, ma comunque ho fatto bene. Il tifosi hanno iniziato ad apprezzare gli atteggiamenti corretti, da professionista. Sono riuscito a far cambiare idea a quasi tutti i tifosi, non tutti perché gli haters ci sono sempre. La vittoria più grande non è la fama o il pubblico che ti ama, per me conta di più essere tornato Andrea".

SPALLETTI E CONTE - "Fortissimo il mister. In qualche modo era riuscito a mettere un punto.

Quell'episodio fu ripreso da tutti. Ci sentiamo spesso anche oggi, siamo rimasti in ottimi rapporti, lo ringrazierò per tutta la vita. Appena arrivato si scontrò pubblicamente e nessuno lo aveva mai fatto prima. Mi ha fatto sentire importante per la società. La rappresentava in quel momento, perciò è stato fondamentale.? Lo conosco da tantissimi anni, abbiamo sempre avuto un grandissimo rapporto. Ci fa correre tantissimo e di fatti sono in grande forma. Dà tutto, migliora tanto i giocatori e per questo è un allenatore davvero forte. Se hai la fortuna di essere allenato da lui in carriera, migliori sicuramente".

HANDANOVIC - "Mai visto un professionista così, davvero incredibile, un capitano vero. A me infastidisce quando mi chiamano così, capitano. La fascia la porta Samir".