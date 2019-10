JUVENTUS MARCHISIO MANCHESTER UNITED CHELSEA / Ritorna a parlare Claudio Marchisio ad una manciata di giorni dal suo addio al calcio giocato. L'ex centrocampista della Juventus lo fa ai microfoni del 'Daily Mail' ripercorrendo anche alcune tappe della sua carriera e svelando un curioso retroscena di mercato: "Non escludo nulla, neanche di fare l'allenatore. In passato mi hanno cercato Manchester United e Chelsea ma la mia priorità è sempre stata la Juventus.

Un'esperienza in Premier League sarebbe stata affascinante ma il mio obiettivo è sempre stato il bianconero. Il numero 8 della Juve ora è di, quindi in buone mani. Se avessi potuto scegliere chi avrebbe dovuto vestirlo avrei detto lui o un ragazzo promosso dalla Primavera".

POGBA E VIEIRA - "Pogba? Al primo allenamento insieme io e Pirlo ci abbiamo messo 15 minuti per capire quanto fosse forte, per fortuna sia Conte che Allegri hanno trovato il modo di mettere tutti in campo: io, Pogba, Pirlo e pure Vidal. Vieira fantastico, un leader. Alza il livello di una squadra, sia in campo che fuori".