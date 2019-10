Roma, tesoretto in arrivo: il punto sui calciatori in prestito

CALCIOMERCATO ROMA OLSEN NZONZI KARSDORP SCHICK / La Roma potrebbe trovarsi in cassa, l'estate prossima, un cospicuo tesoretto di circa 30 milioni di euro.

Come sottolinea oggi 'La Gazzetta dello Sport', infatti, tre dei suoi calciatori in prestito stanno ben figurando e l'esercizio del diritto di riscatto sembra più che probabile:a Cagliari sta facendo molto bene,ha un rendimento positivo nonostante il Galatasaray non stia brillando eal Feyenoord sembra aver finalmente superato la sfortuna che lo ha tenuto fermo con due infortuni alle ginocchia. Discorso diverso per, che al Lipsia ancora non si è sbloccato: la possibilità che torni alla base esiste, ma la stagione è appena cominciata e il tempo di convincere il club tedesco c'è.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!