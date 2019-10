CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC / Occasione Rakitic per Inter e Juventus: le due società italiane sono pronte a sferrare l'assalto per il centrocampista croato in uscita dal Barcellona visto il poco utilizzo che ne sta facendo Valverde. Come raccontato da Calciomercato.it, i blaugrana abbasseranno le loro pretese dai 40-45 milioni della scorsa estate a 30-35, considerando che si avvicina la scadenza del contratto (giugno 2021).

Una situazione che, ovviamente, attira l'attenzione non soltanto delle società italiane: da tempo si parla di un interesse del Manchester United che ora, secondo quanto riferisce 'sport.es', avrebbe mosso i primi passi per arrivare a Rakitic. I 'Red Devils', infatti, avrebbero avuto un contatto con il Barcellona per valutare la possibilità di acquistare il 31enne.

Lo stesso calciatore nei giorni scorsi aveva palesato il suo malcontento: "Sono contento di far parte del Barcellona ma voglio scendere in campo e non soltanto passeggiare o andare al mare. Voglio fare il possibile per cambiare la situazione nelle prossime settimane, se vedrò che non cambieranno, parlerà nuovamente con la società".