VIERI RONALDO INTER /Non solo Roberto Baggio: ieri, al Festival dello Sport di Trento, sono intervenuti anche Ronaldo e Christian Vieri. I due, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', hanno ricordato i loro anni nerazzurri, elogiando l'Inter attuale: "Oggi vedo una buona Inter, è cominciato un percorso con allenatore, dirigenti, giocatori nuovi. Ci vuole tempo, che in Italia non c’è, ma l’Inter ha un grande mister e lotterà fino alla fine", ha detto Vieri.

Il brasiliano ha aggiunto: "Con l’arrivo di Bobo abbiamo dato alla gente la speranza di fare grandi cose. Anche quest’anno vedo entusiasmo e l’Inter gioca molto bene: spero che possa vincere qualcosa". I due hanno poi parlato del 5 maggio 2002, quello scudetto sfiorato è una ferita ancora aperta. Vieri l'ha definita "la peggiore mazzata mai avuta", mentre Ronaldo ha affermato: "Non ricordo di aver pianto così per altre squadre".

