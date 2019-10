CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED CAVANI PSG / Il Manchester United punta a rinforzare il proprio attacco. I 'Red Devils' hanno da tempo gli occhi puntati su Mario Mandzukic della Juventus, ma il centravanti croato non è l'unico nome sulla lista del club britannico.

Secondo quanto riferito dal 'Sunday Express' lo United sarebbe in prima fila anche per Edinson, bomber in scadenza contrattuale con il. Il 'Matador' sta vivendo una stagione complicata dal punto di vista fisica ma il suo valore non è in discussione e la prossima estate potrebbe essere il pezzo da novanta tra i calciatori a parametro zero.

Per Ed Woodward e per Ole Gunnar Solskjaer, la star del PSG sarebbe un'opportunità da sogno in grado di garantire ancora gol e prestazioni di alto livello a dispetto dell'età che avanza.