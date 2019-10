BAGGIO TRAPATTONI DELUSIONE / Roberto Baggio ha regalato ai presenti al Festival dello Sport di Trento un pomeriggio indimenticabile, tornando sui momenti più importanti della sua carriera e anche su quelli più dolorosi. ll Divin Codino, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ha ricordato il rigore sbagliato nella finale Mondiale '94: "Non ho mai tirato alto un rigore in tutta la mia vita, forse uno, ma non così alto. A volte, prima di andare a letto, ancora ci ripenso".

L'ex attaccante porta nel cuore anche un'altra delusione, quella del 2002 e della mancata convocazione da parte di: "Meritavo quel Mondiale, mi ero preparato benissimo, avevo un senso di rivincita tale che non vedevo l'ora di esserci. La delusione è stata grande e forse anche per questo oggi vivo lontano dal calcio".

